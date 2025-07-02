«Мы потеряем престиж». Дрейпер — об идее играть в первую неделю на ТБШ трёхсетовые матчи

Четвёртая ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер высказался об идее сделать первую неделю турниров «Большого шлема» матчами из трёх сетов.

«Моё личное мнение — «Большие шлемы» потрясающи именно потому, что там играют в пять сетов. Это часть престижа «Большого шлема»… это почти другой вид спорта. Именно поэтому так здорово выиграть такой турнир. Это высший вызов для теннисиста. Матчи могут быть очень длинными. Но как поклонник тенниса я ценю взлёты и падения в пятисетовых матчах… очевидно, что такое случается всего четыре раза в год на «Шлемах». Иногда теннисистам тяжело играть так долго. Но в то же время, если мы потеряем пятисетовые матчи, мы потеряем и престиж «Шлемов». Пару лет назад, если бы меня спросили, хочу ли я избавиться от пяти сетов, я бы согласился без раздумий. Но теперь понимаю, насколько важно и удивительно иметь возможность играть именно так. Если ты собираешься выиграть такой турнир, это как высший вызов», — сказал Дрейпер на пресс-конференции.