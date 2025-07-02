Янник Синнер стал рекордсменом ТБШ среди игроков, рождённых в XXI веке

Первая ракетка мира итальянец Янник Синнер стал первым теннисистом, появившимся на свет в XXI веке, который смог добиться 75 побед в матчах мужского одиночного разряда турниров «Большого шлема», сообщает статистический оператор Opta.

Свою 75-ю победу на ТБШ Янник Синнер одержал в первом круге Уимблдона-2025, переиграв в трёх партиях 95-го в классификации ATP соотечественника Луку Нарди — 6:4, 6:3, 6:0.

Соперником итальянца во втором круге Уимблдона-2025 станет 93-й номер мирового рейтинга австралиец Александар Вукич, их матч назначен на 3 июля.

Видео: Синнер и Соболенко вместе потренировались на Уимблдоне