Андрей Рублёв — Ллойд Харрис: где смотреть, во сколько матч второго круга Уимблдона-2025

Сегодня, 2 июля, на травяных кортах Лондона (Великобритания) продолжается Уимблдон-2025. В рамках третьего игрового дня 14-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв встретится с представителем ЮАР Ллойдом Харрисом, занимающим 320-ю строчку рейтинга ATP.

Начало матча запланировано на не ранее 14:30 по московскому времени. В России не предусмотрены официальные трансляции Уимблдона-2025. За всеми событиями игрового дня можно следить в LIVE «Чемпионата».

Матчи мужского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 13 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанец Карлос Алькарас.