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Андрей Рублёв — Ллойд Харрис: где смотреть, во сколько матч второго круга Уимблдона-2025

Андрей Рублёв — Ллойд Харрис: где смотреть, во сколько матч второго круга Уимблдона-2025
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Сегодня, 2 июля, на травяных кортах Лондона (Великобритания) продолжается Уимблдон-2025. В рамках третьего игрового дня 14-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв встретится с представителем ЮАР Ллойдом Харрисом, занимающим 320-ю строчку рейтинга ATP.

Уимблдон (м). 2-й круг
02 июля 2025, среда. 14:30 МСК
Андрей Рублёв
14
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Ллойд Харрис
320
ЮАР
Ллойд Харрис
Л. Харрис

Начало матча запланировано на не ранее 14:30 по московскому времени. В России не предусмотрены официальные трансляции Уимблдона-2025. За всеми событиями игрового дня можно следить в LIVE «Чемпионата».

Матчи мужского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 13 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанец Карлос Алькарас.

Календарь мужского одиночного турнира Уимблдона-2025
Сетка мужского одиночного турнира Уимблдона-2025
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