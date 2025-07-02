Кто выиграет Уимблдон-2025 в мужском одиночном разряде?

Сегодня, 2 июля, продолжается Уимблдон-2025. На травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета будут сыграны матчи второго круга.

«Чемпионат» предлагает пройти опрос и предсказать имя победителя престижных соревнований.

Напомним, действующим победителем Уимблдона является испанский теннисист Карлос Алькарас, который в прошлогоднем финале обыграл серба Новака Джоковича со счётом 6:2, 6:2, 7:6 (7:4).

В мужской сетке соревнований продолжают выступление россияне Андрей Рублёв и Карен Хачанов. Оба матча состоятся сегодня, 2 июля. Рублёв сыграет против представителя ЮАР Ллойда Харриса, Карен Хачанов — против японца Синтаро Мочизуки. В первом круге борьбу завершили россияне Даниил Медведев и Роман Сафиуллин.