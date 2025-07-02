Карлос Алькарас — Оливер Тарвет: где смотреть, во сколько матч второго круга Уимблдона

Сегодня, 2 июля, на травяных кортах Лондона (Великобритания) продолжается Уимблдон-2025. В рамках третьего игрового дня вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас встретится с представителем Великобритании Оливером Тарветом, занимающим 733-ю строчку рейтинга ATP.

Начало матча запланировано на время не ранее 17:00 мск. В России не предусмотрены официальные трансляции Уимблдона-2025. За всеми событиями игрового дня можно следить в LIVE «Чемпионата».

Матчи мужского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 13 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанец Карлос Алькарас.