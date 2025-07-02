Карлос Алькарас — Оливер Тарвет: где смотреть, во сколько матч второго круга Уимблдона
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Сегодня, 2 июля, на травяных кортах Лондона (Великобритания) продолжается Уимблдон-2025. В рамках третьего игрового дня вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас встретится с представителем Великобритании Оливером Тарветом, занимающим 733-ю строчку рейтинга ATP.
Уимблдон (м). 2-й круг
02 июля 2025, среда. 17:00 МСК
733
Оливер Тарвет
О. Тарвет
Не начался
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2
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Начало матча запланировано на время не ранее 17:00 мск. В России не предусмотрены официальные трансляции Уимблдона-2025. За всеми событиями игрового дня можно следить в LIVE «Чемпионата».
Матчи мужского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 13 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанец Карлос Алькарас.
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