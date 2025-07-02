Шнайдер — Парри: онлайн-трансляция матча второго круга Уимблдона-2025 — не ранее 15:00
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Сегодня, 2 июля, на травяных кортах Лондона (Великобритания) проходят матчи второго круга на Уимблдоне-2025. В рамках игрового дня 15-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер встретится с представительницей Франции Диан Парри, занимающей 118-ю строчку рейтинга. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Шнайдер — Парри.
Уимблдон (ж). 2-й круг
02 июля 2025, среда. 15:00 МСК
15
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Не начался
|1
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118
Диан Парри
Д. Парри
Начало матча запланировано на 15:00 мск. Теннисистки ранее никогда не встречались в матчах на турнирах WTA.
Матчи женского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 12 июля. Действующей чемпионкой соревнований является чешка Барбора Крейчикова.
Комментарии
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