Шнайдер — Парри: онлайн-трансляция матча второго круга Уимблдона-2025 — не ранее 15:00

Сегодня, 2 июля, на травяных кортах Лондона (Великобритания) проходят матчи второго круга на Уимблдоне-2025. В рамках игрового дня 15-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер встретится с представительницей Франции Диан Парри, занимающей 118-ю строчку рейтинга. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Шнайдер — Парри.

Начало матча запланировано на 15:00 мск. Теннисистки ранее никогда не встречались в матчах на турнирах WTA.

Матчи женского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 12 июля. Действующей чемпионкой соревнований является чешка Барбора Крейчикова.