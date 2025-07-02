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Соболенко — Боузкова: где смотреть, во сколько начало матча второго круга Уимблдона-2025

Соболенко — Боузкова: где смотреть, во сколько начало матча второго круга Уимблдона-2025
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Сегодня, 30 июня, на травяных кортах Лондона (Великобритания) проходят матчи второго круга на Уимблдоне-2025. В рамках игрового дня первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко встретится с представительницей Чехии Мари Боузковой, которая занимает 48-ю строчку рейтинга WTA.

Уимблдон (ж). 2-й круг
02 июля 2025, среда. 15:30 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
         
Мари Боузкова
48
Чехия
Мари Боузкова
М. Боузкова

Начало матча запланировано на 15:30 по московскому времени. В России не предусмотрены официальные трансляции Уимблдона-2025. За всеми событиями игрового дня можно следить в LIVE «Чемпионата».

Матчи женского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 12 июля. Действующей чемпионкой соревнований является чешка Барбора Крейчикова.

Календарь женского одиночного турнира Уимблдона-2025
Сетка женского одиночного турнира Уимблдона-2025
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