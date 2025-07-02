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Карен Хачанов — Синтаро Мочизуки: онлайн-трансляция матча на Уимблдоне начнётся в 13:00

Карен Хачанов — Синтаро Мочизуки: онлайн-трансляция матча на Уимблдоне начнётся в 13:00
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Сегодня, 2 июля, на травяных кортах Лондона (Великобритания) продолжается Уимблдон-2025. В рамках третьего игрового дня 20-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов встретится с представителем Японии Синтаро Мочизуки, занимающим 144-ю строчку рейтинга ATP.

Уимблдон (м). 2-й круг
02 июля 2025, среда. 13:00 МСК
Синтаро Мочизуки
144
Япония
Синтаро Мочизуки
С. Мочизуки
Не начался
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Карен Хачанов
20
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Хачанов — Мочизуки, начало которого запланировано на 13:00 по московскому времени. Теннисисты встретятся друг с другом впервые.

Матчи мужского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 13 июля. Действующим чемпионом соревнований является испанский теннисист Карлос Алькарас.

Календарь мужского одиночного турнира Уимблдона-2025
Сетка мужского одиночного турнира Уимблдона-2025
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