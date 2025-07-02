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Кто выиграет Уимблдон-2025 в женском одиночном разряде?

Кто выиграет Уимблдон-2025 в женском одиночном разряде?
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Сегодня, 2 июля, продолжается Уимблдон-2025. На травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета будут сыграны матчи второго круга.

«Чемпионат» предлагает пройти опрос и предсказать имя победительницы престижных соревнований.

Матчи женского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 12 июля. Действующей чемпионкой турнира является чешка Барбора Крейчикова. В прошлогоднем финале она обыграла итальянку Жасмин Паолини со счётом 6:2, 2:6, 6:4.

В женской сетке соревнований продолжают выступление Мирра Андреева, Диана Шнайдер, Екатерина Александрова, Людмила Самсонова, Анастасия Захарова, Камилла Рахимова, Анастасия Павлюченкова, Вероника Кудерметова и Анна Калинская.

Календарь женского одиночного турнира Уимблдона-2025
Сетка женского одиночного турнира Уимблдона-2025
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