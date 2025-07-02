Джокович — о Соболенко: мне нравится она как личность

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», шестая ракетка мира серб Новак Джокович поделился впечатлениями от совместной тренировки с лидером рейтинга WTA белоруской Ариной Соболенко перед стартом Уимблдона-2025.

«Это был мой первый опыт совместной тренировки с ней. Можно сказать, что весь будущий успех теперь нужно приписывать мне (смеётся). Шутки в сторону – у нас отличные отношения. Я знаю, что рядом с ней сильная команда. Не удивлён, что у неё такие выдающиеся результаты. Мне нравится она как личность и то, как она находит баланс между жизнью вне корта, своими интересами и той агрессивностью, которую проявляет как спортсменка. Она заслуживает быть первой ракеткой мира, она очень стабильна.

После тренировки она задала мне пару вопросов. Мне всегда приятно делиться чем-то с другими. Я делал это много раз с другими коллегами. То, о чём мы говорили, останется между нами, и я надеюсь, что это ей поможет – даже если она слышала это раньше. Возможно, услышав это от меня, она воспримет это иначе. Я польщён, что первая ракетка мира обратилась ко мне за советом и задавала вопросы. Это особая ситуация, в которой я оказался», — приводит слова Джоковича Punto de Break.