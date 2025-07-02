«Были проблемы с желудком». Новак Джокович — о победе в первом круге Уимблдона

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», шестая ракетка мира серб Новак Джокович оценил победу в первом круге Уимблдона-2025 над французом Александром Мюллером (6:1, 6:7 (7:9), 6:2, 6:2). В начале третьей партии Джокович вызывал на корт врача.
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«Было здорово одержать победу, но если в первом сете я чувствовал себя отлично и показывал лучшую игру, то во втором сете у меня было много брейк-пойнтов и я чувствовал себя хуже всего за долгое время. У меня были проблемы с желудком. Энергия полностью пропала.
Какое-то время я пытался выжить на корте. Через некоторое время энергия ко мне вернулась, и я снова заиграл как в первом сете. Я отдаю ему должное за то, как он сыграл во втором сете, но я доволен тем, как играл сам, когда чувствовал себя хорошо на площадке», — приводит слова Джоковича Punto de Break.
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