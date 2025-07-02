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«Слишком долго, я теряю интерес к теннису». Джессика Пегула — о пятисетовиках на «Шлемах»

«Слишком долго, я теряю интерес к теннису». Джессика Пегула — о пятисетовиках на «Шлемах»
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Третья ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула считает, что в мужском одиночном разряде на турнирах «Большого шлема» необходимо убрать пятисетовый формат.

«Если бы мужчины играли трёхсетовые матчи, мы бы видели больше неожиданностей. Я бы предпочла, чтобы они играли до трёх сетов, а не до пяти. Это слишком долго, я теряю интерес к теннису, когда матчи играются до трёх победных партий. Я бы никогда не стала пять часов подряд смотреть целый матч. Говорят, что сейчас люди не могут ни на чём долго концентрироваться, — как они умудряются следить за такими встречами?» — приводит слова Пегулы Punto de Break.

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