«Сложный вопрос». Синнер ответил, чему научился после поражения в финале «Ролан Гаррос»

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер ответил, чему его научило поражение в финале «Ролан Гаррос» — 2025. В решающем матче Синнер проиграл испанцу Карлосу Алькарасу со счётом 6:4, 7:6 (7:4), 4:6, 6:7 (3:7), 6:7 (2:10).

«Это сложный вопрос (улыбается). Как человек я знаю, насколько важен для меня теннис и моя жизнь. Он научил меня очень многому. Но я также понимаю, что вне тенниса жизнь другая, и эта жизнь важнее. С другой стороны, я жертвую, чтобы быть на корте и показывать свою лучшую версию. Прошлый месяц был совсем нелёгким, да, но вместе с тем то, что я пережил, было прекрасным. Произошло много всего, и я никогда не думал, что сыграю такой финал «Большого шлема». Всё было только положительным, честно говоря. Сейчас я здесь, чтобы показать, что тоже умею очень хорошо играть в теннис на траве. Я показал это в прошлом году и чувствую, что сильно улучшился на этом покрытии, так что посмотрим, что смогу сделать: подготовка прошла очень хорошо, я чувствую себя хорошо физически и морально. Всё отлично (улыбается)», — сказал Синнер на пресс-конференции.