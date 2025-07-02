Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Сложный вопрос». Синнер ответил, чему научился после поражения в финале «Ролан Гаррос»

«Сложный вопрос». Синнер ответил, чему научился после поражения в финале «Ролан Гаррос»
Аудио-версия:
Комментарии

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер ответил, чему его научило поражение в финале «Ролан Гаррос» — 2025. В решающем матче Синнер проиграл испанцу Карлосу Алькарасу со счётом 6:4, 7:6 (7:4), 4:6, 6:7 (3:7), 6:7 (2:10).

«Это сложный вопрос (улыбается). Как человек я знаю, насколько важен для меня теннис и моя жизнь. Он научил меня очень многому. Но я также понимаю, что вне тенниса жизнь другая, и эта жизнь важнее. С другой стороны, я жертвую, чтобы быть на корте и показывать свою лучшую версию. Прошлый месяц был совсем нелёгким, да, но вместе с тем то, что я пережил, было прекрасным. Произошло много всего, и я никогда не думал, что сыграю такой финал «Большого шлема». Всё было только положительным, честно говоря. Сейчас я здесь, чтобы показать, что тоже умею очень хорошо играть в теннис на траве. Я показал это в прошлом году и чувствую, что сильно улучшился на этом покрытии, так что посмотрим, что смогу сделать: подготовка прошла очень хорошо, я чувствую себя хорошо физически и морально. Всё отлично (улыбается)», — сказал Синнер на пресс-конференции.

Материалы по теме
Янник Синнер стал рекордсменом ТБШ среди игроков, рождённых в XXI веке
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android