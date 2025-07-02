«Люди в каком-то смысле уже всё забыли». Синнер — о возвращении после допинг-скандала

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался о реакции публики на Уимблдоне на его возвращение после отстранения из-за нарушения антидопинговых правил.

— Ваш первый визит на Уимблдон после дела о допинге. Беспокоит ли вас реакция публики?

— Нет. Честно говоря, нет.

— Как бы вы описали реакцию игроков и болельщиков с тех пор, как вы вернулись?

— Всё хорошо. Думаю, люди в каком-то смысле уже всё забыли. В этом и есть как хорошее, так и плохое в современном обществе — что что-то случается, а люди уже не помнят, что было вчера. С другой стороны, у меня хорошие отношения примерно со всеми игроками, с которыми они были и раньше. Сначала всё было немного иначе, люди смотрели на меня по-разному, но думаю, что все увидели, что я честный игрок, который никогда не имел намерения делать что-то плохое. Всегда стараюсь быть лучшей версией себя, иметь хорошую команду вокруг, и это то, к чему я буду стремиться в будущем. То, что я могу контролировать, буду контролировать, как на корте, так и вне его. Это был инцидент, да. Он случился. Результаты показывают, что я ничего не делал намеренно. Всё в порядке, — сказал Синнер на пресс-конференции.