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Новак Джокович — об Уимблдоне-2025: не был бы здесь, если бы не верил, что могу победить

Новак Джокович — об Уимблдоне-2025: не был бы здесь, если бы не верил, что могу победить
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», шестая ракетка мира серб Новак Джокович высказался о своём настрое на Уимблдоне-2025.

«Хорошо, что закончили до комендантского часа. Это очень священное место. Я перешёл от лучшей формы к худшему состоянию. Не знаю, может, схватил желудочный вирус или что-то подобное. Но я ни на секунду не думал о том, чтобы сняться.

Алекс отлично играл, была тяжёлая битва. Я бы не был здесь, если бы не верил, что могу победить. Я всегда считаю, что у меня есть шанс, и думаю, что заслужил его. Мне всегда нравилось играть на этом корте… кроме случаев, когда в последние годы я встречаюсь с Алькарасом», — приводит слова Джоковича Punto de Break.

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