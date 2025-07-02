Новак Джокович — об Уимблдоне-2025: не был бы здесь, если бы не верил, что могу победить

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», шестая ракетка мира серб Новак Джокович высказался о своём настрое на Уимблдоне-2025.

«Хорошо, что закончили до комендантского часа. Это очень священное место. Я перешёл от лучшей формы к худшему состоянию. Не знаю, может, схватил желудочный вирус или что-то подобное. Но я ни на секунду не думал о том, чтобы сняться.

Алекс отлично играл, была тяжёлая битва. Я бы не был здесь, если бы не верил, что могу победить. Я всегда считаю, что у меня есть шанс, и думаю, что заслужил его. Мне всегда нравилось играть на этом корте… кроме случаев, когда в последние годы я встречаюсь с Алькарасом», — приводит слова Джоковича Punto de Break.