«Доволен прогрессом». Янник Синнер — о копировании техники подачи Джона Иснера

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер после выхода во второй круг Уимблдона-2025 высказался об изменении техники своей подачи. На страте соревнований итальянец обыграл своего соотечественника Луку Нарди со счётом 6:4, 6:2, 6:0.

«Не могу точно сказать. Хотелось бы иметь подачу Джона Иснера. Мы всегда стараемся улучшаться, но у каждого игрока своя подача. Конечно, пытаешься совершенствоваться, наблюдая за подачей некоторых игроков, и он в числе тех, на кого мы обращаем внимание и пытаемся учиться. Да, сейчас я очень комфортно чувствую себя на своей подаче. На этой неделе мы много работали над подготовкой подачи, стараясь немного снизить темп вначале. Сегодня чувствовал себя очень хорошо, особенно с первой подачей. Ему было сложно принять вторую подачу. Доволен прогрессом, хотя будем продолжать работать над этим», — сказал Синнер на пресс-конференции.

Ранее тренер Янника Синнера Даррен Кэхилл рассказал о моменте в 2023 году, когда итальянец принял решение изменить подачу.