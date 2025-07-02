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«Доволен прогрессом». Янник Синнер — о копировании техники подачи Джона Иснера

«Доволен прогрессом». Янник Синнер — о копировании техники подачи Джона Иснера
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Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер после выхода во второй круг Уимблдона-2025 высказался об изменении техники своей подачи. На страте соревнований итальянец обыграл своего соотечественника Луку Нарди со счётом 6:4, 6:2, 6:0.

Уимблдон (м). 1-й круг
01 июля 2025, вторник. 15:10 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 6
4 		3 0
             
Лука Нарди
95
Италия
Лука Нарди
Л. Нарди

«Не могу точно сказать. Хотелось бы иметь подачу Джона Иснера. Мы всегда стараемся улучшаться, но у каждого игрока своя подача. Конечно, пытаешься совершенствоваться, наблюдая за подачей некоторых игроков, и он в числе тех, на кого мы обращаем внимание и пытаемся учиться. Да, сейчас я очень комфортно чувствую себя на своей подаче. На этой неделе мы много работали над подготовкой подачи, стараясь немного снизить темп вначале. Сегодня чувствовал себя очень хорошо, особенно с первой подачей. Ему было сложно принять вторую подачу. Доволен прогрессом, хотя будем продолжать работать над этим», — сказал Синнер на пресс-конференции.

Ранее тренер Янника Синнера Даррен Кэхилл рассказал о моменте в 2023 году, когда итальянец принял решение изменить подачу.

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