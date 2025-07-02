«Приехали родители, братья». Новак Джокович вспомнил свой первый Уимблдон 20 лет назад

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», шестая ракетка мира серб Новак Джокович вспомнил о своём первом опыте игры на травяном покрытии на Уимблдоне.

«Я никогда не играл здесь по юниорам. Впервые отобрался сюда в 2005 году, то был мой первый опыт на траве. Помню, как играл в квалификации. Приехали мои родители, братья, все, потому что Уимблдон всегда был для меня особенным турниром. Я мечтал сыграть в основной сетке. Я выиграл несколько матчей и впервые вошёл в топ-100.

Хотя я вырос на грунте, травяное покрытие для меня оказалось очень естественным. Мне всегда нравилось играть на траве, она отлично подходит моему стилю. Я не игрок стиля «подача — выход к сетке», я люблю разнообразить игру. Трава заставляет теннисиста играть агрессивнее. Каждый раз, приезжая сюда, я выкладываюсь на максимум, просто потому, что обожаю каждый день, проведённый на Уимблдоне», — приводит слова Джоковича Punto de Break.