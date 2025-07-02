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«Нужно что-то менять». Гауфф — о причинах поражения на старте Уимблдона-2025

«Нужно что-то менять». Гауфф — о причинах поражения на старте Уимблдона-2025
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Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф высказалась о причинах поражения в первом круге Уимблдона-2025. На старте соревнований Гауфф уступила украинке Даяне Ястремской (42-я в рейтинге) со счётом 6:7 (3:7), 1:6.

Уимблдон (ж). 1-й круг
01 июля 2025, вторник. 21:45 МСК
Даяна Ястремская
42
Украина
Даяна Ястремская
Д. Ястремская
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 3 		1
         
Кори Гауфф
2
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

«Очевидно, меня разочаровал сегодняшний результат. Даяна начала играть сильно, но я сегодня не смогла найти свою игру. Ментально я была немного подавлена всем, что произошло после Парижа, поэтому не чувствовала, что у меня было достаточно времени, чтобы отпраздновать это и вернуться в форму. Многому научилась — что стоит делать, а что нет. Посмотрела сетку и знала, что матч будет для меня сложным. Я тренировалась всего два дня перед игрой в Берлине. Возможно, мне бы помогло сыграть больше матчей. Это как собирать пазл. Когда придёт время, если оно придёт, я подойду к этому по-другому. Но не думаю, что всё было так уж плохо. Как я уже сказала, Даяна играла очень хорошо. Мне нужно уметь противостоять этому и иногда быть такой же агрессивной, как она. Действительно хочу здесь показать хороший теннис. Я не из тех, кто хочет исключать траву на столь раннем этапе своей карьеры, но мне нужно что-то менять, если я хочу добиться успеха», — сказала Гауфф на пресс-конференции.

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