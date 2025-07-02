Мария Шарапова опубликовала фото с сыном в честь его дня рождения

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира российская теннисистка Мария Шарапова опубликовала фотографию на личной странице в социальных сетях со своим сыном Тео.

1 июля мальчику исполнилось три года. Напомним, Шарапова родила сына от британского бизнесмена Александра Гилкса, с которым состоит в отношениях с 2018 года.

«Вот и 3! Это правда. Время так быстро летит», — подписала публикацию Шарапова.

Фото: Из личного архива Шараповой

Мария Шарапова — самая титулованная теннисистка России. За время, проведённое в туре, Мария завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде.