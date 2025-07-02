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«Знала, что матч может быть в моих руках». Ястремская — о победе над Гауфф на Уимблдоне

«Знала, что матч может быть в моих руках». Ястремская — о победе над Гауфф на Уимблдоне
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42-я ракетка мира украинская теннисистка Даяна Ястремская оценила свою сенсационную победу над вторым номером рейтинга американкой Кори Гауфф в первом круге Уимблдона-2025.

«Думаю, что я всё сделала правильно. Только возникли некоторые проблемы с подачей, когда я вела 5:3 в первом сете. Я знала, что этот матч может быть в моих руках, поэтому усердно работала над тем, чтобы оставаться сосредоточенной все эти дни, готовилась как могла.

Я отлично чувствую себя на траве. Моей целью было быть собой в матче, быть свободной в своих решениях. Для меня это хорошая победа. Я выполнила свою работу, поэтому горжусь собой», — приводит слова Ястремской Punto de Break.

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