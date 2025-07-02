«Всё это комбинация факторов». Гауфф — о поражении игроков из топ-10 на старте Уимблдона

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф высказалась о поражении игроков из топ-10 в мужском и женском разряде на старте Уимблдона-2025.

«Исторически на Уимблдоне всегда много сюрпризов в первых раундах. Большинство сеяных игроков доходят далеко на «Ролан Гаррос», а потом им приходится быстро переключаться на траву. Карлос и Новак, похоже, играют лучше всех. Даже у него был сложный матч в первом раунде. Всё это комбинация факторов. Этот «Шлем» больше всего подвержен сюрпризам из-за быстрого перехода с грунта», — сказала Гауфф на пресс-конференции.

В мужском и женском одиночном разряде суммарно восемь теннисистов из первой десятки посева (четверо мужчин и четыре женщины) выбыли в первом круге Уимблдона-2025. Это рекорд Открытой эры (с 1968 года) на турнирах «Большого шлема».