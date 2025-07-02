«Я этого не понял». Фриц — о решении судьи перенести пятый сет матча с Перрикаром

Пятая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц высказался о скандальной ситуации с переносом пятого сета в его матче первого круга с французом Джованни Мпетчи Перрикаром на Уимблдоне-2025 из-за комендантского часа.

«Перед матчем нам сказали: «Готовы играть до 11? Мы остановимся в 11». Когда в конце четвёртого сета я взглянул на часы, то подумал: «О, сейчас только 10, матч точно не остановят. Пятый сет однозначно будет». Мысль о остановке даже не приходила мне в голову. Я был полностью сосредоточен на матче.

Чтобы прервать игру, требовалось согласие обоих игроков. В противном случае решение принимает судья. Но я не понял судью: после объявления своего решения он продолжал спрашивать меня. Думаю, он хотел, чтобы я согласился с ним. Я сказал: «Не понимаю, зачем вы продолжаете спрашивать, если я хочу играть. Вы уже сказали, что мы не продолжаем, хватит спрашивать». Я этого не понял», — приводит слова Фрица Punto de Break.