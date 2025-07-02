Мирра Андреева — о поражениях: после «Ролан Гаррос» было очень трудно восстановиться

Седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева рассказала о том, как относится к поражениям, в частности, на «Ролан Гаррос» — 2025. Напомним, тогда россиянка сенсационно проиграла француженке Лоис Буассон в четвертьфинале.

«Было много обсуждений и разговоров. Но, вы знаете, мы играем каждую неделю, невозможно выиграть каждый турнир. Поэтому вы учитесь справляться с поражениями. Иногда это проще, иногда сложнее. Например, после «Ролан Гаррос» было очень трудно восстановиться. На это потребовалось несколько дней, но я вынесла много позитива из тех недель.

В Берлине тоже было тяжело, но немного легче, чем в Париже. Так что, думаю, я тоже прогрессирую в этом отношении. Учусь быстрее справляться с поражениями. Конечно, зависит от того, как ты проигрываешь и на каком турнире», — приводит слова Андреевой Punto de Break.