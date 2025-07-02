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«Это был большой сюрприз». Квитова — о победе над Шараповой в финале Уимблдона-2011

«Это был большой сюрприз». Квитова — о победе над Шараповой в финале Уимблдона-2011
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Двукратная чемпионка Уимблдона чешская теннисистка Петра Квитова вспомнила победу на Уимблдоне-2011 после своего последнего матча в карьере на этом турнире. Тогда в вещающем матче Петра обыграла россиянку Марию Шарапову со счётом 6:3, 6:4.

Уимблдон (ж). Финал
02 июля 2011, суббота. 17:00 МСК
Мария Шарапова
6
Россия
Мария Шарапова
М. Шарапова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4
6 		6
         
Петра Квитова
8
Чехия
Петра Квитова
П. Квитова

«Я ясно помню, что произошло на том турнире, особенно помню, что не была фаворитом ни в одном из матчей, которые сыграла. Даже годом ранее, когда я проиграла в полуфинале Серене, но было совсем иначе — подряд играть с Викой (Азаренко) и Марией (Шараповой). С Викой это были три сета, всегда большие баталии с ней, а с Марией я играла не так часто. Благодарна, что тот финал состоялся именно тогда, — это то, что я никогда не смогу описать словами, потому что это был большой сюрприз. Не могла осознать, что произошло, как сильно изменилась моя жизнь и карьера с тех пор. Помню счастье, когда поднимала трофей, помню, что мой английский был не очень хорош, я была больше нервной на пресс-конференциях, чем на матчах. Сегодня в своей речи на корте испытывала похожие чувства, хотя было немного лучше», — сказала Квитова на пресс-конференции.

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