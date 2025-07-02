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«Лучший турнир в мире». Квитова поделилась эмоциями после последнего матча на Уимблдоне

«Лучший турнир в мире». Квитова поделилась эмоциями после последнего матча на Уимблдоне
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Двукратная чемпионка Уимблдона чешская теннисистка Петра Квитова поделилась эмоциями после своего последнего матча на Уимблдоне в карьере. Петра на старте соревнований проиграла Эмме Наварро из США (10-й номер рейтинга) со счётом 3:6, 1:6.

«И при выходе на корт, и при уходе я чувствовала одно и то же — счастье. Мне повезло сыграть на прекрасном корте в своём последнем матче — на корте №1, который хранит в памяти незабываемые воспоминания из прошлого. И при выходе, и при уходе я испытывала похожие чувства, находясь в очень особенном, трогательном и радостном для меня месте.

Главное, что дал мне Уимблдон, — это стиль игры на протяжении всей моей карьеры. Кроме того, как человек я всегда хорошо ладила с англичанами и их чувством юмора, они мне очень нравятся. Главное, что со мной случилось в жизни, — это участие в этом турнире, хотя признаю, что второй титул был лучше, намного более удовлетворительным, он доказал, что я могу хорошо играть. Некоторое время я была в топ-10 благодаря «Большим шлемам» — самым крупным турнирам, которые мы можем выиграть. Представьте, иметь два титула Уимблдона — для меня это очень особенное. Для меня это лучший турнир в мире», — сказала Квитова на пресс-конференции.

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