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Паула Бадоса и Стефанос Циципас отписались друг от друга в соцсетях и удалили фотографии

Паула Бадоса и Стефанос Циципас отписались друг от друга в соцсетях и удалили фотографии
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Девятая ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса и грек Стефанос Циципас, занимающий 26-ю строчку мирового рейтинга ATP, отписались друг от друга в социальных сетях. Об этом сообщает Tennis365.

Циципас удалил все фотографии с Бадосой с личного аккаунта. На странице Паулы осталось несколько публикаций со Стефаносом.

Паула Бадоса и Стефанос Циципас впервые вступили в отношения в мае 2023 года. В мае 2024-го они объявили о расставании, но спустя несколько недель снова были замечены вместе и продолжили встречаться.

На проходящем в эти дни Уимблдоне-2025 и Бадоса, и Циципас проиграли в первом круге в одиночном разряде.

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