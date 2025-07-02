«Немного удивлена своим уровнем». Андреева — о победе в первом матче на Уимблдоне-2025

Седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева оценила свою победу в матче первого круга на Уимблдоне-2025 с египтянкой Маяр Шериф (6:3, 6:3).

«Я была немного удивлена ​​своим уровнем, особенно ударами с лёта. Каждый раз, когда я подходила к сетке, была уверена, что сделаю отличный удар с лёта. У меня было чувство, что она даст мне много бесплатных очков.

Мы много тренировались, чтобы улучшить мои удары с лёта и в целом игру у сетки. Вот почему я всегда много играю в парном разряде. Думаю, что работа наконец-то окупается. Над этим мы работали последние несколько месяцев», — приводит слова Андреевой Punto de Break.