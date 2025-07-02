Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Немного удивлена своим уровнем». Андреева — о победе в первом матче на Уимблдоне-2025

«Немного удивлена своим уровнем». Андреева — о победе в первом матче на Уимблдоне-2025
Комментарии

Седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева оценила свою победу в матче первого круга на Уимблдоне-2025 с египтянкой Маяр Шериф (6:3, 6:3).

Уимблдон (ж). 1-й круг
01 июля 2025, вторник. 17:50 МСК
Мирра Андреева
7
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		3
         
Маяр Шериф
86
Египет
Маяр Шериф
М. Шериф

«Я была немного удивлена ​​своим уровнем, особенно ударами с лёта. Каждый раз, когда я подходила к сетке, была уверена, что сделаю отличный удар с лёта. У меня было чувство, что она даст мне много бесплатных очков.

Мы много тренировались, чтобы улучшить мои удары с лёта и в целом игру у сетки. Вот почему я всегда много играю в парном разряде. Думаю, что работа наконец-то окупается. Над этим мы работали последние несколько месяцев», — приводит слова Андреевой Punto de Break.

Материалы по теме
Мирра Андреева — о поражениях: после «Ролан Гаррос» было очень трудно восстановиться
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android