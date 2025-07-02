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«Может, после турнира поделюсь». Мирра Андреева — о вдохновляющих цитатах спортсменов

«Может, после турнира поделюсь». Мирра Андреева — о вдохновляющих цитатах спортсменов
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Седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, что иногда вдохновляется цитатами других спортсменов.

«Иногда я чувствую, что у меня есть все необходимые инструменты, чтобы чувствовать себя психологически уверенно на корте. Но бывают дни, когда мне нужно особенно подготовиться, ну не знаю… находить какие-то цитаты, например, от теннисистов, баскетболистов или футболистов.

Иногда я ищу, что, допустим, сказал тот или иной человек на эту тему. Если мне нравится высказывание и я чувствую, что оно откликается во мне, то записываю его в блокнот, который всегда ношу с собой. Так я сделала в Индиан-Уэллсе с цитатой Леброна Джеймса. У меня есть ещё несколько, но хочу, чтобы они пока остались в блокноте. Может, после этого турнира поделюсь некоторыми», — приводит слова Андреевой Punto de Break.

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