«Теперь он настоящий соперник». Тим Хенмэн — о прогрессе Джека Дрейпера

Бывшая первая ракетка Великобритании Тим Хенмэн высказался о прогрессе своего соотечественника, четвёртой ракетки мира Джека Дрейпера.

«Теперь он настоящий соперник. Думаю, что у него очень хорошая команда, которая оказывает ему поддержку, позволяя сосредоточиться на работе и не отвлекаться. С огромным нетерпением жду возможности увидеть его игру на травяном корте», — приводит слова Хенмэна официальный сайт Australian Open.

Джек Дрейпер вышел во второй круг Уимблдона-2025 после отказа 38-й ракетки мира из Аргентины Себастьяна Баэса. Джек выиграл первый и второй сеты со счётом 6:2, в третьей партии британец повёл со счётом 2:1, после чего Баэс принял решение отказаться от продолжения.