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Начало игрового дня на Уимблдоне-2025 отложено из-за дождя

Начало игрового дня на Уимблдоне-2025 отложено из-за дождя
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Сегодня, 2 июля, на травяных кортах Лондона (Великобритания) пройдут матчи второго круга на Уимблдоне-2025. Матчи на внешних кортах отложены из-за дождя. Сообщается, что поединки стартуют не ранее 14:15 мск.

Однако две главные арены Уимблдона оснащены раздвижными крышами. На них встречи по расписанию начнутся немного позже.

Сегодня из россиян во втором круге сыграют Карен Хачанов, Андрей Рублёв, Камилла Рахимова, Анастасия Павлюченкова, Диана Шнайдер. Диана также выступит в парном разряде с Миррой Андреевой. Помимо этого, на корт выйдут Арина Соболенко, Жасмин Паолини, Карлос Алькарас и Тейлор Фриц.

Календарь женского одиночного турнира Уимблдона-2025
Календарь мужского одиночного турнира Уимблдона-2025
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