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«Не очень удачный финал на траве». Руне опубликовал пост после поражения на Уимблдоне

«Не очень удачный финал на траве». Руне опубликовал пост после поражения на Уимблдоне
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Восьмая ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне опубликовал пост после поражения в первом круге Уимблдона-2025. На старте соревнований он уступил 143-й ракетке мира из Чили Николасу Харри со счётом 6:4, 6:4, 5:7, 3:6, 4:6.

Уимблдон (м). 1-й круг
30 июня 2025, понедельник. 15:20 МСК
Хольгер Руне
8
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		6 5 3 4
4 		4 7 6 6
             
Николас Харри
143
Чили
Николас Харри
Н. Харри

«В этом году у меня не очень удачный финал на траве. Я проверю состояние своего колена и буду держать вас в курсе, желаю удачи, Харри, до конца Уимблдона», — написал Руне в социальных сетях.

Напомним, уже на старте Уимблдона-2025, помимо Руне, турнир покинули Даниил Медведев, Александр Зверев, Лоренцо Музетти, Алексей Попырин, Стефанос Циципас и другие сеяные игроки.

Действующий победитель Уимблдона у мужчин — испанец Карлос Алькарас. У женщин — Барбора Крейчикова из Чехии. Призовой фонд турнира в этом году составит £ 53,5 млн.

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