«Не очень удачный финал на траве». Руне опубликовал пост после поражения на Уимблдоне

Восьмая ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне опубликовал пост после поражения в первом круге Уимблдона-2025. На старте соревнований он уступил 143-й ракетке мира из Чили Николасу Харри со счётом 6:4, 6:4, 5:7, 3:6, 4:6.

«В этом году у меня не очень удачный финал на траве. Я проверю состояние своего колена и буду держать вас в курсе, желаю удачи, Харри, до конца Уимблдона», — написал Руне в социальных сетях.

Напомним, уже на старте Уимблдона-2025, помимо Руне, турнир покинули Даниил Медведев, Александр Зверев, Лоренцо Музетти, Алексей Попырин, Стефанос Циципас и другие сеяные игроки.

Действующий победитель Уимблдона у мужчин — испанец Карлос Алькарас. У женщин — Барбора Крейчикова из Чехии. Призовой фонд турнира в этом году составит £ 53,5 млн.