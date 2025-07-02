«Не очень удачный финал на траве». Руне опубликовал пост после поражения на Уимблдоне

Восьмая ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне опубликовал пост после поражения в первом круге Уимблдона-2025. На старте соревнований он уступил 143-й ракетке мира из Чили Николасу Харри со счётом 6:4, 6:4, 5:7, 3:6, 4:6.
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«В этом году у меня не очень удачный финал на траве. Я проверю состояние своего колена и буду держать вас в курсе, желаю удачи, Харри, до конца Уимблдона», — написал Руне в социальных сетях.
Напомним, уже на старте Уимблдона-2025, помимо Руне, турнир покинули Даниил Медведев, Александр Зверев, Лоренцо Музетти, Алексей Попырин, Стефанос Циципас и другие сеяные игроки.
Действующий победитель Уимблдона у мужчин — испанец Карлос Алькарас. У женщин — Барбора Крейчикова из Чехии. Призовой фонд турнира в этом году составит £ 53,5 млн.
- 2 июля 2025
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