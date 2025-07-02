«Он умолял меня сыграть, очень просил». Наварро — об участии с Синнером в миксте US Open

10-я ракетка мира американская теннисистка Эмма Наварро поделилась ожиданиями от игры с лидером мирового рейтинга ATP итальянцем Янником Синнером в миксте на US Open — 2025.

«Он просто умолял меня сыграть. Говорил про мои навыки в парном теннисе, об игре у сетки и очень просил: «Пожалуйста, пожалуйста, сыграешь со мной?» Я сказала: «Ладно, хорошо, сыграем. Ты не лучший игрок, но я сделаю исключение, а на следующий год попробую найти партнёра получше (смеётся)».

Ладно, я шучу. Думаю, что будет весело. С нетерпением жду. Если говорить серьёзно, на мне будет много давления и ожиданий. Я знаю, что он будет мощно бить с форхенда, бэкхенда, выполнять эйсы. Будет здорово», — сказала Наварро в эфире Tennis Channel.