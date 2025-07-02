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Синнер — об Алькарасе: с самого раннего возраста было понятно, что он добьётся успеха

Синнер — об Алькарасе: с самого раннего возраста было понятно, что он добьётся успеха
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Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер ответил, что подумал о пятикратном победителе мэйджоров, второй ракетке мира испанце Карлосе Алькарасе, когда впервые увидел его игру.

«Есть определённые игроки, у которых сразу можно почувствовать, что в них есть что-то особенное, и Карлос (Алькарас) — один из них. С самого раннего возраста, когда мы встретились на «челленджере», можно было видеть, как он двигается и всё остальное. Было понятно, что он обязательно добьётся успеха… например, у меня самого таких чётких мыслей не было», — приводит слова Синнера Punto de Break.

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