Синнер — об Алькарасе: с самого раннего возраста было понятно, что он добьётся успеха

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер ответил, что подумал о пятикратном победителе мэйджоров, второй ракетке мира испанце Карлосе Алькарасе, когда впервые увидел его игру.

«Есть определённые игроки, у которых сразу можно почувствовать, что в них есть что-то особенное, и Карлос (Алькарас) — один из них. С самого раннего возраста, когда мы встретились на «челленджере», можно было видеть, как он двигается и всё остальное. Было понятно, что он обязательно добьётся успеха… например, у меня самого таких чётких мыслей не было», — приводит слова Синнера Punto de Break.