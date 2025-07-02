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«Я скучал по тебе». Джокович опубликовал пост после успешного старта на Уимблдоне

«Я скучал по тебе». Джокович опубликовал пост после успешного старта на Уимблдоне
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», шестая ракетка мира серб Новак Джокович в социальных сетях опубликовал пост после выхода во второй круг Уимблдона-2025. На старте соревнований серб со счётом 6:1, 6:7 (7:9), 6:2, 6:2 одолел 41-ю ракетку мира из Франции Александра Мюллера.

Уимблдон (м). 1-й круг
01 июля 2025, вторник. 21:10 МСК
Александр Мюллер
41
Франция
Александр Мюллер
А. Мюллер
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
1 		7 9 2 2
6 		6 7 6 6
             
Новак Джокович
6
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

«Уимблдон, я скучал по тебе», — написал Джокович в социальных сетях.

Следующим соперником Джоковича на Уимблдоне-2025 станет 154-я ракетка мира из Великобритании Даниэль Эванс (WC).

В мужском одиночном разряде чемпионом является испанец Карлос Алькарас, который в прошлогоднем финале обыграл Новака Джоковича (6:2, 6:2, 7:6 (7:4)).

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