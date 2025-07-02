«Я скучал по тебе». Джокович опубликовал пост после успешного старта на Уимблдоне

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», шестая ракетка мира серб Новак Джокович в социальных сетях опубликовал пост после выхода во второй круг Уимблдона-2025. На старте соревнований серб со счётом 6:1, 6:7 (7:9), 6:2, 6:2 одолел 41-ю ракетку мира из Франции Александра Мюллера.

«Уимблдон, я скучал по тебе», — написал Джокович в социальных сетях.

Следующим соперником Джоковича на Уимблдоне-2025 станет 154-я ракетка мира из Великобритании Даниэль Эванс (WC).

В мужском одиночном разряде чемпионом является испанец Карлос Алькарас, который в прошлогоднем финале обыграл Новака Джоковича (6:2, 6:2, 7:6 (7:4)).