«Я скучал по тебе». Джокович опубликовал пост после успешного старта на Уимблдоне
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», шестая ракетка мира серб Новак Джокович в социальных сетях опубликовал пост после выхода во второй круг Уимблдона-2025. На старте соревнований серб со счётом 6:1, 6:7 (7:9), 6:2, 6:2 одолел 41-ю ракетку мира из Франции Александра Мюллера.
Уимблдон (м). 1-й круг
01 июля 2025, вторник. 21:10 МСК
41
Александр Мюллер
А. Мюллер
Окончен
1 : 3
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|2
|2
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|6 7
|6
|6
6
Новак Джокович
Н. Джокович
«Уимблдон, я скучал по тебе», — написал Джокович в социальных сетях.
Следующим соперником Джоковича на Уимблдоне-2025 станет 154-я ракетка мира из Великобритании Даниэль Эванс (WC).
В мужском одиночном разряде чемпионом является испанец Карлос Алькарас, который в прошлогоднем финале обыграл Новака Джоковича (6:2, 6:2, 7:6 (7:4)).
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