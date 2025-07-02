«Не буду смотреть». Соперник Джоковича по второму кругу Уимблдона — о первом матче Новака
Поделиться
154-я ракетка мира британский теннисист Даниэль Эванс высказался о предстоящей встрече с 24-кратным победителем турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем во втором круге Уимблдона-2025.
Уимблдон (м). 2-й круг
03 июля 2025, четверг. 13:00 МСК
154
Даниэль Эванс
Д. Эванс
Не начался
|1
|2
|3
|4
|5
|
|
6
Новак Джокович
Н. Джокович
«Честно говоря, не буду смотреть. У меня есть дела сегодня вечером, например, восстановиться и поужинать. Я с нетерпением жду, когда смогу немного побыть наедине с собой, выбраться отсюда и насладиться завтрашним выходным.
Будет хорошая возможность сыграть с Джоковичем. Сейчас, вероятно, нет лучшего шанса сыграть против Джоковича, чем здесь, на Уимблдоне. В конце концов, мы тренируемся именно для этого — чтобы настал день, когда ты сразишься с лучшими на крупнейших турнирах», — приводит слова Эванса Punto de Break.
Материалы по теме
Комментарии
- 2 июля 2025
-
14:47
-
14:40
-
14:28
-
14:27
-
14:15
-
13:56
-
13:42
-
13:30
-
13:26
-
13:17
-
13:03
-
12:48
-
12:45
-
12:31
-
12:15
-
12:08
-
12:02
-
12:00
-
11:57
-
11:48
-
11:42
-
11:20
-
11:16
-
11:07
-
11:05
-
10:44
-
10:36
-
10:30
-
10:24
-
10:05
-
10:00
-
09:59
-
09:49
-
09:38
-
09:37