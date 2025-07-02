«Не буду смотреть». Соперник Джоковича по второму кругу Уимблдона — о первом матче Новака

154-я ракетка мира британский теннисист Даниэль Эванс высказался о предстоящей встрече с 24-кратным победителем турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем во втором круге Уимблдона-2025.

«Честно говоря, не буду смотреть. У меня есть дела сегодня вечером, например, восстановиться и поужинать. Я с нетерпением жду, когда смогу немного побыть наедине с собой, выбраться отсюда и насладиться завтрашним выходным.

Будет хорошая возможность сыграть с Джоковичем. Сейчас, вероятно, нет лучшего шанса сыграть против Джоковича, чем здесь, на Уимблдоне. В конце концов, мы тренируемся именно для этого — чтобы настал день, когда ты сразишься с лучшими на крупнейших турнирах», — приводит слова Эванса Punto de Break.