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«Не буду смотреть». Соперник Джоковича по второму кругу Уимблдона — о первом матче Новака

«Не буду смотреть». Соперник Джоковича по второму кругу Уимблдона — о первом матче Новака
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154-я ракетка мира британский теннисист Даниэль Эванс высказался о предстоящей встрече с 24-кратным победителем турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем во втором круге Уимблдона-2025.

Уимблдон (м). 2-й круг
03 июля 2025, четверг. 13:00 МСК
Даниэль Эванс
154
Великобритания
Даниэль Эванс
Д. Эванс
Не начался
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Новак Джокович
6
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

«Честно говоря, не буду смотреть. У меня есть дела сегодня вечером, например, восстановиться и поужинать. Я с нетерпением жду, когда смогу немного побыть наедине с собой, выбраться отсюда и насладиться завтрашним выходным.

Будет хорошая возможность сыграть с Джоковичем. Сейчас, вероятно, нет лучшего шанса сыграть против Джоковича, чем здесь, на Уимблдоне. В конце концов, мы тренируемся именно для этого — чтобы настал день, когда ты сразишься с лучшими на крупнейших турнирах», — приводит слова Эванса Punto de Break.

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