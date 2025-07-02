Янник Синнер — третий, кто выиграл свои первые 15 матчей у соотечественников на уровне ATP
Поделиться
Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянец Янник Синнер обыгрывает своих соотечественников на уровне ATP со счётом 15:0. Синнер стал третьим игроком в Открытой эре, кто выиграл свои первые 15 матчей ATP у соотечественников, после Боба Хьюитта и Гильермо Виласа.
Уимблдон (м). 1-й круг
01 июля 2025, вторник. 15:10 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|6
|
|3
|0
95
Лука Нарди
Л. Нарди
Свою 15-ю победу над итальянцами Янник Синнер одержал в первом круге Уимблдона-2025, переиграв в трёх партиях 95-го в классификации ATP соотечественника Луку Нарди — 6:4, 6:3, 6:0.
Соперником итальянца во втором круге Уимблдона-2025 станет 93-й номер рейтинга ATP австралиец Александар Вукич, переигравший в первом круге 96-ю ракетку мира Чун Син Цена из Китайского Тайбэя.
Материалы по теме
Комментарии
- 2 июля 2025
-
16:21
-
16:20
-
15:53
-
15:36
-
15:33
-
15:13
-
15:12
-
14:47
-
14:40
-
14:28
-
14:27
-
14:15
-
13:56
-
13:42
-
13:30
-
13:26
-
13:17
-
13:03
-
12:48
-
12:45
-
12:31
-
12:15
-
12:08
-
12:02
-
12:00
-
11:57
-
11:48
-
11:42
-
11:20
-
11:16
-
11:07
-
11:05
-
10:44
-
10:36
-
10:30