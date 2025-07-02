Янник Синнер — третий, кто выиграл свои первые 15 матчей у соотечественников на уровне ATP

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянец Янник Синнер обыгрывает своих соотечественников на уровне ATP со счётом 15:0. Синнер стал третьим игроком в Открытой эре, кто выиграл свои первые 15 матчей ATP у соотечественников, после Боба Хьюитта и Гильермо Виласа.

Свою 15-ю победу над итальянцами Янник Синнер одержал в первом круге Уимблдона-2025, переиграв в трёх партиях 95-го в классификации ATP соотечественника Луку Нарди — 6:4, 6:3, 6:0.

Соперником итальянца во втором круге Уимблдона-2025 станет 93-й номер рейтинга ATP австралиец Александар Вукич, переигравший в первом круге 96-ю ракетку мира Чун Син Цена из Китайского Тайбэя.