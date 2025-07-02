Риндеркнеш: Зверев не тот парень, который будет атаковать
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72-я ракетка мира французский теннисист Артур Риндеркнеш прокомментировал победу над третьим номером мирового рейтинга ATP немцем Александром Зверевым в первом круге Уимблдона-2025 со счётом 7:6 (7:3), 6:7 (8:10), 6:3, 6:7 (5:7), 6:4.
Уимблдон (м). 1-й круг
01 июля 2025, вторник. 18:10 МСК
72
Артур Риндеркнеш
А. Риндеркнеш
Окончен
3 : 2
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|3
|7 7
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3
Александр Зверев
А. Зверев
«Я знаю, что я на это был способен. Знаю, что Зверев очень надёжный игрок, но с точки зрения игры он не тот парень, который будет атаковать. У него быстрые и очень глубокие удары, но он не из тех, кто играет в корте. Я осознавал, что у меня будет возможность находиться в атаке, и если я хорошо сыграю, то смогу победить», — приводит слова Риндеркнеша We love tennis.
Комментарии
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