Риндеркнеш: Зверев не тот парень, который будет атаковать

72-я ракетка мира французский теннисист Артур Риндеркнеш прокомментировал победу над третьим номером мирового рейтинга ATP немцем Александром Зверевым в первом круге Уимблдона-2025 со счётом 7:6 (7:3), 6:7 (8:10), 6:3, 6:7 (5:7), 6:4.

«Я знаю, что я на это был способен. Знаю, что Зверев очень надёжный игрок, но с точки зрения игры он не тот парень, который будет атаковать. У него быстрые и очень глубокие удары, но он не из тех, кто играет в корте. Я осознавал, что у меня будет возможность находиться в атаке, и если я хорошо сыграю, то смогу победить», — приводит слова Риндеркнеша We love tennis.