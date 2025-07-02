Алькарас отреагировал на пост с благодарностью за помощь зрительнице на Уимблдоне

Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас отреагировал на пост девушки под ником Элунед Льюис, которая выразила благодарность испанцу за помощь её матери. Женщине стало плохо во время матча первого круга Уимблдона-2025.

«Спасибо, Карлос, за проявленную заботу о моей маме, которой стало плохо во время вашего теннисного матча на Центральном корте Уимблдона. Вряд ли вы увидите это сообщение, но я могу попробовать», — написала Льюис в социальных сетях.

«Пожалуйста, мне ничего не стоило! Надеюсь, у твоей мамы всё хорошо. Поцелуй её от меня и хорошо позаботься!» — ответил Алькарас.