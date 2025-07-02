Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Впервые такое от него слышу». Брат Зверева — о признании Александра в том, что он одинок

«Впервые такое от него слышу». Брат Зверева — о признании Александра в том, что он одинок
Аудио-версия:
Комментарии

Бывшая 25-я ракетка мира Миша Зверев оценил поражение своего брата, третьей ракетки мира немца Александра Зверева, в первом круге Уимблдона-2025.

Александр со счётом 6:7 (3:7), 7:6 (10:8), 3:6, 7:6 (7:5), 4:6 проиграл 72-му номеру рейтинга французу Артуру Риндеркнешу. После матча Зверев-младший рассказал о психологических проблемах.

Уимблдон (м). 1-й круг
01 июля 2025, вторник. 18:10 МСК
Артур Риндеркнеш
72
Франция
Артур Риндеркнеш
А. Риндеркнеш
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
7 7 		6 8 6 6 5 6
6 3 		7 10 3 7 7 4
             
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

«У него всё в порядке. Он проиграл, это факт. Конечно, мы расстроены и разочарованы. Не знаю, как реагировать на его слова, я впервые такое от него слышу. Когда он что-то говорит, я обычно прислушиваюсь. Ничего особенного не было, я от вас многое узнаю. Мы только что провели время вместе. Говорили о матче, но также и о хорошем.

Было несколько обидных поражений, и это тоже как эмоциональные американские горки. Ты представлял год по-одному, а сейчас всё иначе. И тогда чувствуешь что-то, чего, возможно, раньше не замечал. Эмоции выходят на поверхность, и ты просто их высказываешь», — приводит слова Зверева-старшего We love tennis.

Материалы по теме
«Чувствую себя одиноким». Александр Зверев признался, что страдает от ментальных проблем
Риндеркнеш: Зверев не тот парень, который будет атаковать
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android