«Впервые такое от него слышу». Брат Зверева — о признании Александра в том, что он одинок

Бывшая 25-я ракетка мира Миша Зверев оценил поражение своего брата, третьей ракетки мира немца Александра Зверева, в первом круге Уимблдона-2025.

Александр со счётом 6:7 (3:7), 7:6 (10:8), 3:6, 7:6 (7:5), 4:6 проиграл 72-му номеру рейтинга французу Артуру Риндеркнешу. После матча Зверев-младший рассказал о психологических проблемах.

«У него всё в порядке. Он проиграл, это факт. Конечно, мы расстроены и разочарованы. Не знаю, как реагировать на его слова, я впервые такое от него слышу. Когда он что-то говорит, я обычно прислушиваюсь. Ничего особенного не было, я от вас многое узнаю. Мы только что провели время вместе. Говорили о матче, но также и о хорошем.

Было несколько обидных поражений, и это тоже как эмоциональные американские горки. Ты представлял год по-одному, а сейчас всё иначе. И тогда чувствуешь что-то, чего, возможно, раньше не замечал. Эмоции выходят на поверхность, и ты просто их высказываешь», — приводит слова Зверева-старшего We love tennis.