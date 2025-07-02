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«Он поблагодарил меня». Карсон Брэнстин рассказала о встрече с Джоковичем на Уимблдоне

«Он поблагодарил меня». Карсон Брэнстин рассказала о встрече с Джоковичем на Уимблдоне
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194-я ракетка мира канадская теннисистка Карсон Брэнстин рассказала о своём опыте встречи с 24-кратным победителем турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем на Уимблдоне-2025.

«Имела честь встретиться с величайшим всех времён и моим кумиром Новаком Джоковичем после своего матча. Хочу отметить, насколько он добрый и то, что он поблагодарил меня за то, что я упомянула его в своём интервью после квалификации. Думаю, что в другой жизни я была с Балкан, потому что я становлюсь подругой для всех вас. Ajde!» — написала Брэнстин на личной странице в соцсетях.

Напомним, на Уимблдоне Карсон Брэнстин прошла квалификацию. В первом круге она потерпела поражение от белоруски Арины Соболенко.

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