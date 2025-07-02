Фото: Джон Сина присутствует на трибунах Центрального корта Уимблдона-2025
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Легендарный рестлер и неоспоримый чемпион промоушена World Wrestling Entertainment (WWE) Джон Сина присутствует на трибунах Центрального корта Уимблдона-2025, где в эти минуты трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», лидер мирового рейтинга белорусская теннисистка Арина Соболенко играет против 48-го номера рейтинга из Чехии Мари Боузковой.
Уимблдон (ж). 2-й круг
02 июля 2025, среда. 15:40 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
48
Мари Боузкова
М. Боузкова
Фото: Скриншот из трансляции
Также сообщается, что сегодня Уимблдон посетили Лесли Манн, Доминик Купер, Том Дейли, Дэйв Грол, Приянка Чопра и Ник Джонас.
Напомним, матчи женского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 12 июля. Действующей чемпионкой соревнований является чешка Барбора Крейчикова.
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