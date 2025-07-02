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Фото: Джон Сина присутствует на трибунах Центрального корта Уимблдона-2025

Фото: Джон Сина присутствует на трибунах Центрального корта Уимблдона-2025
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Легендарный рестлер и неоспоримый чемпион промоушена World Wrestling Entertainment (WWE) Джон Сина присутствует на трибунах Центрального корта Уимблдона-2025, где в эти минуты трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», лидер мирового рейтинга белорусская теннисистка Арина Соболенко играет против 48-го номера рейтинга из Чехии Мари Боузковой.

Уимблдон (ж). 2-й круг
02 июля 2025, среда. 15:40 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 4 		4
         
Мари Боузкова
48
Чехия
Мари Боузкова
М. Боузкова

Фото: Скриншот из трансляции

Также сообщается, что сегодня Уимблдон посетили Лесли Манн, Доминик Купер, Том Дейли, Дэйв Грол, Приянка Чопра и Ник Джонас.

Напомним, матчи женского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 12 июля. Действующей чемпионкой соревнований является чешка Барбора Крейчикова.

Сетка женского одиночного турнира Уимблдона-2025
Календарь женского одиночного турнира Уимблдона-2025
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