Фото: Джон Сина присутствует на трибунах Центрального корта Уимблдона-2025

Легендарный рестлер и неоспоримый чемпион промоушена World Wrestling Entertainment (WWE) Джон Сина присутствует на трибунах Центрального корта Уимблдона-2025, где в эти минуты трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», лидер мирового рейтинга белорусская теннисистка Арина Соболенко играет против 48-го номера рейтинга из Чехии Мари Боузковой.

Фото: Скриншот из трансляции

Также сообщается, что сегодня Уимблдон посетили Лесли Манн, Доминик Купер, Том Дейли, Дэйв Грол, Приянка Чопра и Ник Джонас.

Напомним, матчи женского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 12 июля. Действующей чемпионкой соревнований является чешка Барбора Крейчикова.