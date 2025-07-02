«Просто ещё одно поражение». Чжэн Циньвэнь — о неудачной серии на Уимблдоне

Шестая ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь прокомментировала факт, что не может выиграть матч на Уимблдоне на протяжении трёх лет.

«Я верю, что когда пройду один круг, то начну играть всё лучше и лучше [на траве]. Проблема в том, что первый матч для меня сложен. Но я сама для себя усложнила игру.

Не считаю, что для меня выступать на траве — это такой уж вызов. Может быть, мне просто стоит сегодня поднять свой уровень немного выше, потому что я многое отдала сама на своих подачах. У меня было много шансов, а я ими просто не воспользовалась. Не буду на этом сильно зацикливаться. Это просто ещё одно поражение», — приводит слова Циньвэнь Tennis World USA.