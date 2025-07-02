Мэдисон Киз обыграла Ольгу Данилович во втором круге Уимблдона-2025

Чемпионка Australian Open — 2025, восьмая ракетка мира американская теннисистка Мэдисон Киз вышла в третий круг Уимблдона-2025. Во втором круге она обыграла представительницу Сербии Ольгу Данилович (37-я в рейтинге) со счётом 6:4, 6:2.
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Встреча продолжалась 1 час 15 минут. В её рамках Киз три раза подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету Данилович два эйса, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из пяти заработанных.
Далее Мэдисон Киз встретится с победительницей матча Лейла Фернандес (Канада) — Лаура Зигемунд (Германия).
Матчи женского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 12 июля. Действующей чемпионкой турнира является чешка Барбора Крейчикова.
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