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Мэдисон Киз — Ольга Данилович, результат матча 2 июля, счёт 2:0, 2-й круг Уимблдона-2025

Мэдисон Киз обыграла Ольгу Данилович во втором круге Уимблдона-2025
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Чемпионка Australian Open — 2025, восьмая ракетка мира американская теннисистка Мэдисон Киз вышла в третий круг Уимблдона-2025. Во втором круге она обыграла представительницу Сербии Ольгу Данилович (37-я в рейтинге) со счётом 6:4, 6:2.

Уимблдон (ж). 2-й круг
02 июля 2025, среда. 15:10 МСК
Ольга Данилович
37
Сербия
Ольга Данилович
О. Данилович
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		2
6 		6
         
Мэдисон Киз
8
США
Мэдисон Киз
М. Киз

Встреча продолжалась 1 час 15 минут. В её рамках Киз три раза подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету Данилович два эйса, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из пяти заработанных.

Далее Мэдисон Киз встретится с победительницей матча Лейла Фернандес (Канада) — Лаура Зигемунд (Германия).

Матчи женского одиночного разряда на Уимблдоне-2025 проходят с 30 июня по 12 июля. Действующей чемпионкой турнира является чешка Барбора Крейчикова.

Календарь женского одиночного турнира Уимблдона-2025
Сетка женского одиночного турнира Уимблдона-2025
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