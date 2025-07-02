«Я бы была не против». Наоми Осака — о возможных пятисетовиках у женщин на ТБШ

Победительница четырёх турниров «Большого шлема», 56-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака высказала мнение о возможном введении пятисетового формата в женских матчах на «Шлемах».

«Думаю, я бы неплохо справилась. Знаю, что мы, вероятно, никогда не дойдём до этого. Но я бы была не против, если бы это произошло.

Честно говоря, мне кажется, из всех вещей, которые нужно сделать равными, эта может быть одной из самых придирчивых. Я всю свою жизнь живу, зная, что мужчины играют пять сетов, а женщины — три. Думаю, что немного сложно изменить этот менталитет, лично для меня», — приводит слова Осаки Tennis World USA.