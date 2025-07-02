Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Я бы была не против». Наоми Осака — о возможных пятисетовиках у женщин на ТБШ

«Я бы была не против». Наоми Осака — о возможных пятисетовиках у женщин на ТБШ
Комментарии

Победительница четырёх турниров «Большого шлема», 56-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака высказала мнение о возможном введении пятисетового формата в женских матчах на «Шлемах».

«Думаю, я бы неплохо справилась. Знаю, что мы, вероятно, никогда не дойдём до этого. Но я бы была не против, если бы это произошло.

Честно говоря, мне кажется, из всех вещей, которые нужно сделать равными, эта может быть одной из самых придирчивых. Я всю свою жизнь живу, зная, что мужчины играют пять сетов, а женщины — три. Думаю, что немного сложно изменить этот менталитет, лично для меня», — приводит слова Осаки Tennis World USA.

Материалы по теме
«Он умолял меня сыграть, очень просил». Наварро — об участии с Синнером в миксте US Open
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android