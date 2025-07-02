«Уже одно это доказывает, какой она человек». Корне поделилась историей про Соболенко

Бывшая 11-я ракетка мира 35-летняя французская теннисистка Ализе Корне рассказала, как несколько лет назад её поддержала лидер мирового рейтинга из Беларуси Арина Соболенко.

«Она всегда казалась мне очень дружелюбной. Однажды, три года назад, на Открытом чемпионате США, и у меня были личные проблемы, я была не в лучшем состоянии в жизни и плакала, прислонившись к столику в углу ресторана, изолированная от всех. Я беззвучно плакала. И Арина, которая собиралась выйти на корт на матч, встала со стула, прошла через весь зал, подошла, положила руку мне на плечо и спросила: «С тобой всё в порядке?». Уже одно это немного доказывает, какой она человек, потому что в мире тенниса каждый сам за себя. Это меня очень тронуло, и помню, как сказала ей: «Благодаря тебе мне уже немного лучше, в любом случае спасибо», — но я была действительно очень удивлена этим жестом», — приводит слова Корне We Love Tennis.