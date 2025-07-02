Арина Соболенко вышла в третий круг Уимблдона
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Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко вышла в третий круг Уимблдона-2025, обыграв в матче второго круга турнира чешскую теннисистку Мари Боузкову (48-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (7:4), 6:4.
Уимблдон (ж). 2-й круг
02 июля 2025, среда. 15:40 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
48
Мари Боузкова
М. Боузкова
Теннисистки провели на корте 1 час 37 минут. Арина Соболенко сделала в матче пять подач навылет, допустила три двойных ошибки и реализовала два брейк-пойнта из четырёх. Мари Боузкова выполнила два эйса, не допустила ни одной двойной ошибки и смогла реализовать единственный брейк-пойнт, которой ей удалось заработать за игру.
В третьем круге Уимблдона-2025 Арина Соболенко сыграет с победительницей встречи между британкой Эммой Радукану и чешской теннисисткой Маркетой Вондроушовой.
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