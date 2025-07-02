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Арина Соболенко — Мари Боузкова, результат матча 2 июля 2025, счет 7:6 (7:4),6:4, 2-й круг, Уимблдон-2025

Арина Соболенко вышла в третий круг Уимблдона
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Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко вышла в третий круг Уимблдона-2025, обыграв в матче второго круга турнира чешскую теннисистку Мари Боузкову (48-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (7:4), 6:4.

Уимблдон (ж). 2-й круг
02 июля 2025, среда. 15:40 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 4 		4
         
Мари Боузкова
48
Чехия
Мари Боузкова
М. Боузкова

Теннисистки провели на корте 1 час 37 минут. Арина Соболенко сделала в матче пять подач навылет, допустила три двойных ошибки и реализовала два брейк-пойнта из четырёх. Мари Боузкова выполнила два эйса, не допустила ни одной двойной ошибки и смогла реализовать единственный брейк-пойнт, которой ей удалось заработать за игру.

В третьем круге Уимблдона-2025 Арина Соболенко сыграет с победительницей встречи между британкой Эммой Радукану и чешской теннисисткой Маркетой Вондроушовой.

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Календарь женского турнира Уимблдона 2025
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