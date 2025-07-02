Арина Соболенко: надеюсь, на Уимблдоне сенсаций больше не будет, если понимаете, о чём я

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко после выхода в третий круг Уимблдона-2025 высказалась о том, что первый круг травяного мэйджора принёс много сенсационных вылетов как в женской, так и в мужской сетке. В частности, турнир покинула чемпионка «Ролан Гаррос» — 2025, вторая ракетка мира американка Кори Гауфф.

— Уверена, вы знаете имена игроков, которые не смогли преодолеть первый круг… Есть громкие имена… Вы следите за этим?

— Очень грустно, что так много топ-игроков вылетели в первом круге. Как показывает время, лучше фокусироваться на себе и не смотреть на остальные результаты. Конечно, всё равно будешь понимать картину в целом, но лучше идти шаг за шагом и стараться изо всех сил в каждом матче. Стараюсь не обращать внимания, надеюсь, больше не будет таких сенсаций на турнире, если вы понимаете, о чём я (смеётся), — сказала Соболенко в интервью на корте.