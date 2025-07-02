«Это была тяжёлая битва». Соболенко оценила победу над Боузковой в двух сетах на Уимблдоне
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Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала выход в третий круг Уимблдона-2025.
Во втором круге Соболенко (1) со счётом 7:6 (7:4), 6:4 обыграла 48-ю ракетку мира из Чехии Мари Боузкову. Стоит отметить, что в первом сете Соболенко проиграла подачу при счёте 5:5, однако уже в следующем гейме смогла реализовать брейк-пойнт и перевести партию в тай-брейк.
Уимблдон (ж). 2-й круг
02 июля 2025, среда. 15:40 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
48
Мари Боузкова
М. Боузкова
«Это была тяжёлая битва, и я очень рада победить. Боузкова — непростая соперница. У нас было несколько «близких» матчей в прошлом, где она имела шансы. Я действительно счастлива, что прошла дальше», — сказала Соболенко в интервью на корте.
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