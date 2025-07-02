«Это была тяжёлая битва». Соболенко оценила победу над Боузковой в двух сетах на Уимблдоне

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала выход в третий круг Уимблдона-2025.

Во втором круге Соболенко (1) со счётом 7:6 (7:4), 6:4 обыграла 48-ю ракетку мира из Чехии Мари Боузкову. Стоит отметить, что в первом сете Соболенко проиграла подачу при счёте 5:5, однако уже в следующем гейме смогла реализовать брейк-пойнт и перевести партию в тай-брейк.

«Это была тяжёлая битва, и я очень рада победить. Боузкова — непростая соперница. У нас было несколько «близких» матчей в прошлом, где она имела шансы. Я действительно счастлива, что прошла дальше», — сказала Соболенко в интервью на корте.