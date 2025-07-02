Звёздная пара Ник Джонас и Приянка Чопра посетили Уимблдон-2025

Известный американский певец, участник Jonas Brothers Ник Джонас и его супруга, индийская актриса Приянка Чопра посетили третий игровой день основной сетки Уимблдона-2025. Соревнования проходят в Лондоне и продлятся до 13 июля.

Действующими чемпионами травяного турнира «Большого шлема» в одиночном разряде являются вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас и 17-я ракетка мира чешка Барбора Крейчикова. На момент начала второго круга и Алькарас, и Крейчикова успешно продолжают защиту своих титулов. Однако за первые два дня турнира вылетело 23 сеяных игрока, то есть более трети от общего числа.