Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Звёздная пара Ник Джонас и Приянка Чопра посетили Уимблдон-2025

Звёздная пара Ник Джонас и Приянка Чопра посетили Уимблдон-2025
Комментарии

Известный американский певец, участник Jonas Brothers Ник Джонас и его супруга, индийская актриса Приянка Чопра посетили третий игровой день основной сетки Уимблдона-2025. Соревнования проходят в Лондоне и продлятся до 13 июля.

Действующими чемпионами травяного турнира «Большого шлема» в одиночном разряде являются вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас и 17-я ракетка мира чешка Барбора Крейчикова. На момент начала второго круга и Алькарас, и Крейчикова успешно продолжают защиту своих титулов. Однако за первые два дня турнира вылетело 23 сеяных игрока, то есть более трети от общего числа.

Материалы по теме
«Это войдёт в историю». Теннисный мир в шоке после вылета 23 звёзд с Уимблдона
«Это войдёт в историю». Теннисный мир в шоке после вылета 23 звёзд с Уимблдона
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android