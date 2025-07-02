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Киз — о матче второго круга Уимблдона: дождливо и облачно, всё выглядит более привычно

Киз — о матче второго круга Уимблдона: дождливо и облачно, всё выглядит более привычно
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Восьмая ракетка мира американка Мэдисон Киз поделилась эмоциями после матча второго круга Уимблдона-2025, в котором она была сильнее сербской теннисистки Ольги Данилович (6:4, 6:2).

Уимблдон (ж). 2-й круг
02 июля 2025, среда. 15:10 МСК
Ольга Данилович
37
Сербия
Ольга Данилович
О. Данилович
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		2
6 		6
         
Мэдисон Киз
8
США
Мэдисон Киз
М. Киз

— Знала, что нужно использовать любые моменты, которые буду получать в игре. На протяжении двух лет она может сделать неприятный сюрприз, обыграть топ-игрока. Ольга правда умеет действовать очень здорово, так что я пыталась с самого начала играть первым номером.

— После первого матча на турнире ты сказала, что немного нервничаешь, и это оказывает влияние на игру. Сейчас ты стала чувствовать себя увереннее?
— Я точно стала чувствовать себя лучше. Сегодня дождливо и облачно — та самая погода, которую мы так сильно любим в Англии (смеётся). Так что, да, сегодня всё выглядит более привычно, — сказала Киз в интервью после матча второго круга Уимблдона.

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