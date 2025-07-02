Киз — о матче второго круга Уимблдона: дождливо и облачно, всё выглядит более привычно

Восьмая ракетка мира американка Мэдисон Киз поделилась эмоциями после матча второго круга Уимблдона-2025, в котором она была сильнее сербской теннисистки Ольги Данилович (6:4, 6:2).
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— Знала, что нужно использовать любые моменты, которые буду получать в игре. На протяжении двух лет она может сделать неприятный сюрприз, обыграть топ-игрока. Ольга правда умеет действовать очень здорово, так что я пыталась с самого начала играть первым номером.
— После первого матча на турнире ты сказала, что немного нервничаешь, и это оказывает влияние на игру. Сейчас ты стала чувствовать себя увереннее?
— Я точно стала чувствовать себя лучше. Сегодня дождливо и облачно — та самая погода, которую мы так сильно любим в Англии (смеётся). Так что, да, сегодня всё выглядит более привычно, — сказала Киз в интервью после матча второго круга Уимблдона.
- 2 июля 2025
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